Экономика

«Солар Системс» принесёт в Дагестан возобновляемую энергетику

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Сергей Меликов и руководитель «Солар Системс» Михаил Молчанов заключили соглашение о развитии возобновляемой энергетики в Дагестане. Таким образом на территории республики будут построены экологичные электростанции мощностью в 335 МВт суммарно. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Глава региона подчеркнул важность развития энергетики Дагестана в данном направлении, в частности ввиду наличия климатических возможностей.

Михаил Молчанов сообщил, что первые площадки уже определены, а компания будет участвовать в развитии муниципалитетов, где будут базироваться площадки альтернативной энергетики, также они обучат новые кадры, создадут рабочие места.

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