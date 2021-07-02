«Солар Системс» принесёт в Дагестан возобновляемую энергетику

Сергей Меликов и руководитель «Солар Системс» Михаил Молчанов заключили соглашение о развитии возобновляемой энергетики в Дагестане. Таким образом на территории республики будут построены экологичные электростанции мощностью в 335 МВт суммарно. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Глава региона подчеркнул важность развития энергетики Дагестана в данном направлении, в частности ввиду наличия климатических возможностей.

Михаил Молчанов сообщил, что первые площадки уже определены, а компания будет участвовать в развитии муниципалитетов, где будут базироваться площадки альтернативной энергетики, также они обучат новые кадры, создадут рабочие места.