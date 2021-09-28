Сокращены сроки согласования документов территориального планирования

Регламент рассмотрения и согласования документов территориального планирования будет значительно оптимизирован. Так, Правительством Республики Дагестан принято Постановление от 21 сентября 2021г. № 240 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них». Разработка Положения была поручена Комитету по архитектуре и градостроительству РД, и вызвана необходимостью развития мер для создания условий инвестиционной привлекательности.

Проекты схем территориального планирования и проекты генпланов обязательно должны быть согласованы с Правительством. Для сводного графика нужна также информация от других органов исполнительной власти. Бывали случаи, когда министерства и ведомства не предоставляли заключения на проект документа или не соблюдали сроки.

По новым правилам сроки соглашения документов будут сокращены, на это теперь отводится не больше месяца.