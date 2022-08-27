Сохраним жизнь детям

На территории Махачкалы за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых трое несовершеннолетних погибли и 73 получили травмы различной степени тяжести. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 27 августа по 11 сентября 2022 года в столице Дагестана проходит 3-й этап профилактической акции «Внимание – дети!».
Акция проводится в преддверии Дня знаний, а также в целях восстановления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, адаптации обучающихся к транспортной среде в местах постоянного проживания и учебы, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Мероприятия призваны напомнить детям и взрослым о безопасном поведении на дороге, адаптировать детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.
В рамках комплекса мероприятий сотрудники Госавтоинспекции проверят наличие в общеобразовательных учреждениях «уголков дорожной безопасности», которые выступают в качестве наглядного пособия по обучению детей безопасному поведению на дороге; проверят эксплуатационное состояние подъездных путей к школам: наличие дорожных знаков, разметки, ограждений, пешеходных переходов; организуют проверку технического состояния автотранспорта, который осуществляет перевозку детей к образовательным учреждениям.
Кроме того, особое внимание сотрудников Госавтоинспекции будет обращено на соблюдение водителями правил при перевозке детей (использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств), а также на предупреждение нарушений Правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних.
Госавтоинспекция напоминает, что после длительных каникул дети зачастую забывают основные правила безопасного поведения на дороге, поэтому очень важно повторить их и постоянно закреплять в семейном кругу.
Уважаемые родители! Регулярно проводите беседы с детьми по соблюдению Правил дорожного движения. Покажите на личном примере, как правильно нужно вести себя на дороге, уделите особое внимание применению световозвращающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. Разъясните детям, что использование гаджетов отвлекает от дорожной обстановки и может способствовать дорожно-транспортному происшествию.
Источник: Дагестанская правда