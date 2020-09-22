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Согласован временной интервал для замещения сигналов общероссийских обязательных  общедоступных телеканалов (радиоканалов)

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В рамках выполнения подпункта б), пункта 4, раздела IV, протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 2 июня 2020 г. № 2 ФГУП «Российская телевизионная  и радиовещательная сеть» согласован временной интервал, в период с 10 часов 35 минут до 10 часов 50 минут  местного времени, для замещения сигналов общероссийских обязательных  общедоступных телеканалов (радиоканалов) проверочным сигналом «Техническая проверка» в ходе проведения комплексных проверок готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения, в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения 2 октября 2020 года.

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