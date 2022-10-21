Соглашения о развитии инфраструктуры в городских агломерациях будут заключаться по общим требованиям

Минэкономразвития России разработало общие требования к заключению соглашений о развитии. Правительство России готовит общие требования к заключению соглашений о межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры в городских агломерациях. Соответствующий проект постановления Правительства РФ разработан Минэкономразвития России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утверждение документа позволит создать правовую основу для заключения соглашений и обозначить общие рамки таких соглашений, — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Проект постановления направлен на возможность финансового обеспечения строительства (реконструкции) отдельного объекта инфраструктуры в рамках соглашения, а также его последующего содержания. В том числе за счет «горизонтальных» субсидий бюджета субъекта РФ или муниципалитета.

По словам Дмитрия Вахрукова, создание дополнительных возможностей для инфраструктурного развития городских агломераций, объединяющих ряд регионов или муниципалитетов, может значительно стимулировать их социально-экономическое развитие. В том числе за счет объединения ресурсов и их эффективного использования для создания общих объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры. И для решения вопросов местного значения, имеющих межрегиональный или межмуниципальный характер, и решения других общих задач.

«Предложенный Правительством инструмент соглашений донастраивает механизм горизонтальных субсидий, снимает еще один административный барьер. Это может дать территориям чуть больше свободы в реализации совместных проектов. Возможность реализовывать горизонтальные субсидии у регионов и муниципалитетов существует уже несколько лет. При этом их широкой практики не сложилось – основания для применения были неоднозначными, все время сохранялся риск обвинения органов власти в нецелевом расходовании средств», — прокомментировал директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Дмитрий Землянский.

Региональные эксперты высказали свое мнение по этому вопросу.

Первым инициативу оценил Шахмардан Мудуев, ведущий научный сотрудник НИИ управления, экономики, политики и социологии ГАОУ ВО ДГУНХ, доктор географических наук, профессор кафедры экономики.

«Это очень нужный документ, особенно для Дагестана. Совместная реализация инфраструктурных проектов, во-первых, сэкономит средства, во-вторых – решит важные и нужные социальные проблемы. Это общемировая тенденция пространственного развития, способная урегулировать существенные проблемы развития городских агломераций», — отметил эксперт.