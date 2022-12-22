Экономика

Соглашение с «РусГидро» ускорит реализацию проекта о строительстве Могохской ГЭС

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22 декабря в Москве Глава Дагестана Сергей Меликов и Председатель Правления – генеральный директор компании «РусГидро» Виктор Хмарин подписали соглашение о реализации на территории республики проекта по строительству Могохской ГЭС.

Новый гидроэнергетический объект мощностью 49,8 МВт планируется возвести на реке Аварское Койсу. Ожидается, что гидроэлектростанция будет вырабатывать в среднем 176 млн кВт.ч возобновляемой, экологически чистой электроэнергии в год.
О планах компании «РусГидро» возвести Могохскую ГЭС в Гергебильском районе Дагестана руководство республики заявляло еще в декабре 2021 года.

Глава региона Сергей Меликов сообщал, что власти планируют консолидировать активы ресурсоснабжающих предприятий, создав государственные республиканские предприятия для борьбы с ростом задолженности за энергоресурсы.

Примечательно, что ровно год назад, компания «РусГидро» была упомянута в ходе выступления журналиста из Дагестана Магомеда Магомедова, (республиканское информационное агентство «Дагестан»), на большой пресс-конференции 2021 г. Президента РФ. Журналист попросил Главу государства о содействии в преодолении энергетического кризиса, в котором оказалась республика.

По данному вопросу Президент России Владимир Путин дал ряд поручений. Строительство и ввод Могохской ГЭС в эксплуатацию станет продолжением программы развития малой гидроэнергетики, реализуемой в нашей республике. И сегодняшнее соглашение ускорит реализацию данного проекта.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»

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