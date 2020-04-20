Соблюдается и контролируется режим самоизоляции

На данный момент у нас в стране очень трудное положение. Люди самоизолировались, большинство предприятий приостановило работу. Все это связано с эпидемией коронавируса. А медработники, рискуя здоровьем, круглосуточно борются с вирусом, выполняя свой долг.
В связи с этим в Махачкале стартовала акция, целью которой является поддержка работников медицины и их семей.
Владимир Путин назначил отдельные доплаты для медработников, имеющих непосредственный контакт с заражёнными.
Работники Агульской ЦРБ не остались в стороне и работают, не покладая рук и оставаясь верными клятве Гиппократа. Они проводят ряд мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
На экстренный случай размещены дополнительные койки, ведутся профилактические беседы, проводятся постоянные дезинфекции антисептическими препаратами, ограничено посещение медучреждения. И посетители, и работники пользуются средствами индивидуальной защиты: носят перчатки, маски, бахилы.
Также школьники волонтеры доставляют старожилам района необходимые продукты и медикаменты.
В районе оснащён пост ГИБДД по всем санитарно-эпидемиологическим нормам для контроля приезжающих граждан, которые посещают Агульский район.
Дежурная медсестра Рамазанова Аният Давудовна прокомментировала ситуацию и сообщила, что в Агульском районе зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией пока нет. Работники ЦРБ осуществляют дежурства и проводят бесконтактную телеметрию для выявления людей с повышенной температурой и с признаками коронавируса.
Педиатр Агульской ЦРБ Исакова Савадат Насрединовна отмечает, вирус COVID-19 – это опасная инфекция для всех возрастных категорий, хотя тяжело протекает у лиц пожилого возраста. Есть случаи заражения и детей раннего возраста. Носителями и источниками заражения для пожилых людей являются лица молодого возраста и дети.
Поэтому просьба ко всем соблюдать режим самоизоляции, только так можно приостановить распространение инфекции и беречь пожилых родственников от болезни. Также важно следить за гигиеной рук, при выходе на улицу носить маску, проветривать жилые помещения, полноценно питаться для поддержания иммунитета.
Пожалуйста, отнеситесь к данной ситуации серьезно. Берегите себя и своих близких!
Салихат Малагусейнова