Собираемость налогов остается важной задачей

Сегодня, 14 декабря, у главы Агульского района Закира Каидова состоялось еженедельное совещание с руководителями организаций, функционирующих на территории муниципалитета.

После доклада об оперативной обстановке в муниципалитете представителя ОМВД, который отметил обстановку как спокойную, главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов рассказал об оперативной обстановке по коронавирусной инфекции.

«По состоянию на сегодняшний день в районе под медицинским наблюдением на дому находятся 26 человек, контактных по коронавирусу 18 человек, контактных с внебольничной пневмонией 8 человек. Прибывших из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции нет. С внебольничной пневмонией в инфекционном отделении лежат 3 больных, состояние не тяжелое. Выделены финансовые средства на приобретение лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Лекарства имеются с запасом», — сообщил Багаудинов.

Комментируя выступление руководителя учреждения здравоохранения, глава муниципалитета Закир Каидов отметил важность необходимости иметь лекарственный запас.

«Пока наш муниципалитет болезнь обходит стороной, но все равно лекарственный запас необходимо иметь в достаточном количестве», — обозначил Каидов.

Также руководитель райэлектросетей Изамудин Шабанов рассказал о приближающейся пиковой нагрузке по потреблению электроэнергии. По его словам, этот период наступит в конце декабря.

Кроме того, по инициативе главы муниципалитета в ближайшем будущем должна состояться встреча с руководителем и главным инженером Касумкентских электросетей для обсуждения ситуации с электроэнергией в Агульском районе.

«У нас единственный источник тепла и света — это электроэнергия. Надо чтобы они нам уделяли достаточное внимание. Эту тему в прошлом году поднимали и в этом году говорим: если ситуация сложится подобным образом, мы будем вынуждены дальше обращаться. Сквозь пальцы на эту ситуацию мы смотреть не можем», — рассказал руководитель муниципалитета.

Далее рассмотрели вопрос собираемости налогов. Глава муниципалитета обозначил имеющиеся проблемы в этой сфере и заверил, что собранные налоги в чьи-то карманы не осядут.

«Если наши граждане думают, что налог они платят кому-то в карманы, то они очень глубоко заблуждаются. Уровень собираемости налогов — это показатель нашей с вами работы. Многие виды налогов остаются в муниципалитете, в том числе и транспортный налог, он возвращается в бюджет муниципалитета. Дороги и многое другое, что мы делаем — только за счет налогов. Собираемость налогов является одним из важных критериев оценки эффективности муниципалитета. На следующий год у нас есть план о постановке на кадастровый учет земли и имущества», — заключил Каидов.

Камиль Мирзоев