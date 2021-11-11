Спорт

Со двора на пьедестал: о развитии спорта в Дагестане

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Сергей Меликов подчеркнул, что системные изменения в социуме Дагестана возможны при пропаганде спорта и создании условий для занятия им во всех населённых пунктах. Говоря о развитии спорта, он подчеркнул, что Дагестан — спортивная республика, а ориентация подрастающего поколения на спорт позволит лучше устранить такие опасности как наркотики и терроризм. Особое внимание при этом было уделено развитию футбольной общедоступной инфраструктуры. Он отметил, что в рамках программы «Развитие футбола в Российской Федерации» в Дагестане открыли 10 футбольных полей и 100 мини-поля с искусственным покрытием. А в текущем году в школах стартовал проект «Футбол в школе».

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