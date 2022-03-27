Снятие СOVID–ограничений

В Дагестане сняли ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом уже в ходе пресс-подхода сообщил глава региона. К обычному режиму уже вернулись различные развлекательные заведения, в том числе банкетные залы.

Но, однако, надо самим быть внимательными к своему здоровью: в местах массового скопления людей использовать средства защиты – маски и санитайзеры, проводить дезинфекцию в рабочих помещениях и общественном транспорте, и. конечно, не снижать темпов вакцинации, потому что именно благодаря иммунизации населения ситуация стабилизируется.

Так, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID- 19 снизился на 27,6%. Одним словом, «омикрон», хоть и быстро распространяется, но не причиняет большого вреда заболевшим.

Отмена ограничений, связанных с коронавирусом, означает то, что в Дагестане не будут штрафовать за отсутствие масок. Но коронавирус никуда не ушел, и десятки тысяч людей у нас в стране каждый день все еще заболевают. Конечно, эпидемия идет к концу, это очевидно, но говорить о ее окончании еще нельзя. Будьте бдительны и осторожны!

Нафият Шамсудинова