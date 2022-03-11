Снятие ограничительных мер обсудили представители бизнес-сообщества республики

Представители бизнес-сообщества республики обсудили смягчение ограничительных мер. Встреча состоялась на площадке офиса Уполномоченного по защите прав предпринимателей республики. Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Зульгимар Тагибова выразила мнение, что снятие ограничительных мер благоприятно скажется на настрое предприятий различного рода и позволит открыть новые рабочие места. «Нас услышали, и Глава республики принял решение», — сказала Зульгимар Тагибова. Факт смягчения ограничений прокомментировал и Марат Далгатов. По его словам, в связи со снятием ограничений необходимо наращивать вакцинацию для формирования коллективного иммунитета. Кроме того, он призвал предпринимателей не повышать цены на товары первой необходимости.

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