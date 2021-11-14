Экономика

Снова о туризме говорилось на площадке «Открытый Дагестан»

Оставить комментарий

Туристско-деловой форум «Открытый Дагестан» начал свою работу. В форуме принимает участие больше 20 фирм туристической направленности. В ней также участвуют представители сфер бизнеса и сельского хозяйства. Здесь атмосфера динамичных перемен, а цель — налаживание взаимодействия инвесторов и власти.

На форуме представлена также и выставка визитных карточек региона: национальных продуктов питания, предметов быта, сувениров, ювелирных украшений и др. Здесь именно «личный» бренд Дагестана.

Программа форума включает мастер-классы и встречи с бизнес-партнерами.

Также читают:

Сувариъ ае мехIсул
Разработан бюджетный проект Дагестана на 2021-2023...
Дагестанские животноводы показали лучший результат
В Железноводске обсудили вопросы планирования объе...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *