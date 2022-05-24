Снижение количества проверок, качественно улучшит положение бизнеса

Снижение количества проверок в отношении бизнеса, о чем заявил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана 23 мая, наряду с поддержкой малого и среднего бизнеса из инвестиционного портфеля Дагестана на общую сумму свыше 380 млрд руб., приятная новость для предпринимателей.

Мера своевременная и нужная в условиях, связанных с разорванными экономическими и логистическими цепочками, необходимостью импортозамещения. И эти меры благоприятно повлияют на минимизацию экономических потерь от последствий, введенных недружественными странами санкций, позволят качественно улучшить положение бизнеса, что, несомненно, отразятся и на развитии Дагестана.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»