Снижение количества абортов наблюдается в Дагестане

Такие результаты достигнуты благодаря мероприятиям по профилактике абортов, сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева в ходе заседания Правительства республики.

В 2022 году отмечается снижение числа абортов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года с 2716 до 2614. Показатель частоты абортов составляет 3,1 на 1000 женщин детородного возраста.

«В Республике Дагестан в первом полугодии 2022 года доабортным консультированием охвачено 100 процентов беременных, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности», — рассказала Беляева.