Снайпер из села Ингиши Карамирза Джаватханов ликвидировал свыше 200 фашистов

1380 жителей Гумбетовского района приняли участие в Великой Отечественной войне, 866 из них отдали свои жизни за Родину. Гумбетовцы храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Наиболее известным из воинов той народной войны стал Карамирза Джаватханов из села Ингиши Гумбетовского района. Снайпер уничтожил более 200 фашистов. Его целями становились преимущественно офицеры.

Однажды Джаватханов привел из разведки важного офицера, «языка», за что его наградили орденом Красной Звезды. В сводках Совинформбюро легендарный Юрий Левитан озвучивал подвиги Карамирзы Джаватханова. Он был неоднократно ранен в боях. Фронтовой писатель Михаил Вершинин в книге «Солдатская баллада» писал о нем и называл Героем Великой Отечественной войны. После войны писатель побывал и на малой Родине снайпера, в селе Ингиши.

В поэме «Аварская быль», посвящённой Карамирзе Джаватханову, Михаил Вершинин писал: «…И вдохновит его святое мщенье Далёкое селение Ингиши, Семнадцатью осколками прошитый, Ты наземь пал в бою, Карамирза. … И каюсь я, что счёл тебя убитым, Как многих тех, Чьи смежились глаза…»