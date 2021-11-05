СМИ: Росздравнадзор обязал сообщать об антипрививочниках в СК

«Медвестник»: Росздравнадзор поручил выявлять граждан, выступающих против вакцинации.

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Соответствующую информацию распространил портал «Медвестник».

Ведомство потребовало выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации.

«В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов», — утверждается в материале.

Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса.

«Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе», — добавил он.

Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев в свою очередь предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса.

Ученый напомнил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться лишь усугубляет положение. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить порядка полумиллиона.

«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — отметил эксперт.

Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения», — заявил эксперт.

Он добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку — это хорошо, «но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация — дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна».

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.

Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от коронавируса.

Источник: РИА НОВОСТИ