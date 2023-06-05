СМИ Хивского района поддержали акцию «Экосистема : марафон зеленых дел»

Сегодня, 5 июня, в рамках Всемирного Дня окружающей среды, работники пресс-центра Хивского района организовали и провели субботник в целях поддержки всероссийской инициативы «Экосистема : марафон зеленых дел».

В честь одного из самых молодых праздников – Дня Экологии, представители СМИ муниципалитета данной акцией решили привлечь внимание к проблемам экологии, в частности, призвать население к соблюдению чистоты и порядка в местах массового пребывания, определенных под отдых.

Природа Хивского района своей необычайной красотой и неповторимым пейзажем, удивительно и незаметно меняющимся так и требует к себе бережного отношения.

Отметим, что все учреждения и организации муниципалитета принимают участие во всех субботниках.