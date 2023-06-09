Ренат Ахмедов демобилизовался в 2015 году. Уроженец Агульского района проходил службу в танковых войсках. Управлять в тяжелой боевой машиной младший лейтенант учился в военной части под Нижним Новгородом. По словам военнослужащего, служба в армии была хоть и ответственным, но очень добрым периодом.

«Время, когда ты уезжаешь из родного дома, всегда не простое, но уже в военной части я встретил настоящих друзей из разных уголков нашей необъятной родины. Верные соратники, которые стали близкими друзьями. Мы и сегодня общаемся, собираемся вместе с семьями. И я могу смело сказать, что мои однополчане – это мне родные люди. Но армия дала мне еще кое-что — умение владеть собой в любых ситуациях, ответственность, пунктуальность и многие другие черты, которые «строят» характер. На службу меня мотивировал отец. Он ветеран Афганистана. Всегда ценил людей слова и искренне верил в то, что настоящего мужчину может воспитать только армия. Сегодня эти ценности я прививаю своему сыну и говорю каждому: «Служите Родине верой и правдой. Будьте мужественны и отважны. Свято чтите воинский долг», — говорит Ахмедов.

Батитай Габибулаева