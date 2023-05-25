Служить в армии по примеру отца

С раннего детства мальчишки в будущем мечтают стать военными, полицейскими, космонавтами. Подрастая, ориентиры пути расходятся, кто-то идет к поставленной цели, а кто-то старается находить легкие пути решения. Получить образование — это дело каждого, а вот пройти службу в армии — долг гражданина РФ. Многие молодые ребята, долго не думая, стараются отдать долг Родине, отслужив год службы в армии, а после уже задумываются над учебой. Также поступил Ахмедов Рамазан, который год назад отслужил, и сейчас стоит перед выбором куда поступить.

«Еще обучаясь в школе, я твердо знал, что сперва пойду в армию, и только потом подумаю о получении образования в вузе. Будучи подростком, я всегда с белой завистью смотрел на демобилизованных солдат, которых провожали и встречали как героев. Еще для меня был примером мой отец, который служил в Афганистане и видел все тяготы войны. Пример отца для меня был особенным, и я решил для себя что, несомненно, пройду службу в вооруженных силах России», — рассказал Рамазан.

Батитай Габибулаева