Служить стране — это долг

Однажды в жизни молодых людей наступает волнительный момент, означающий, что пришло время отдавать долг Родине — служить своей стране и республике. Для некоторых — это шаг в пугающую неизвестность, ведь мало кто из ребят представляет, какой путь предстоит ему пройти в ближайший год.

Мурад Арсланбекович выбрал этот путь не зря, так как его отец, Арсланбек — бывший сотрудник полиции.

Мурад всегда брал пример с отца и знал, что означают слова «Служить своей стране».

Окончив в 2009 году Новолакскую школу, поступил в Астраханский медицинский колледж, в зуботехническое отделение.

Служил в войсках Росгвардии. Работал зубным врачом в частной клинике.

Мобилизованный К.М.А. сейчас на линии фронта, медицинский фельдшер.

Сегодня мы хотим тебе сказать, спасибо, что борешься за правду, спасая жизни ребят на поле боя. Молимся за тебя, ждём домой к своим родным и близким.