Служил в артиллерийском полку

Весомый вклад в победу над немцами внесли выходцы из Агульского района. Ахмед Абдулхаликов стал одним из них. Родился Ахмед Абдуллаевич 16 июня 1922 года в селе Яркуг. Окончил начальную школу. 17 августа 1942 года по достижении 20 лет был призван в армию Хивским РВК.

Служил в 53 артиллерийском полку. Воевал в Ростовском направлении. Но воевал он не очень долго, всего 3 месяца. Как рассказывал сам Ахмед Абдулхаликов, однажды они находились рядом с поселком. Внезапно начался артиллерийский обстрел, рядом с ним и его товарищем разорвался снаряд, осколками их ранило. Увидев лежащего друга, Ахмед Абдуллаевич пополз на помощь, но сам потерял сознание.

Его спасли медсестры. Позднее в госпитале он узнал, что товарищ погиб. В апреле 1943 был комиссован и отправлен в родное село.

После войны работал в колхозе бригадиром МТФ, затем трудился завмагом. Как и другие агульцы, уехал в Баку и работал в нефтегазовой отрасли. Выйдя на пенсию, приехал в село. Умер Ахмед Абдулхаликов в 1999 году и похоронен в селе Яркуг.

Расим Гучудадов