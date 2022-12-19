Общество

Службы занятости Минтруда РД приступили к проведению ярмарок учебных мест — «Выпускник — 2023»

Оставить комментарий

Сегодня, 19 декабря, Махачкалинский центр занятости населения провел Ярмарку учебных мест и образовательных услуг «Выпускник-2023».

Мероприятие прошло в здании Республиканской Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова. В нем приняли участие представители Минтруда Республики Дагестан, администрации Махачкала, представители городского управления образования, ВУЗов, ССУЗов и выпускники общеобразовательных учреждений города.

В ярмарке приняли участие более 500 учащихся общеобразовательных учреждений Махачкалы. Все участники смогли ознакомиться с перечнем востребованных на рынке труда профессий и получить консультативные услуги по выбору будущей специализации. Также ребят научили правильно составлять резюме, и рассказали об основных требованиях работодателей к соискателям.

Отметим, что подобные мероприятия службами занятости ведомства проводятся и в других городах региона.

Также читают:

С наступлением холодов заработала «горячая линия» ...
Сергей Меликов принял участие в шествии «Бессмертн...
В рамках проекта «Старшее поколение» закупили 33 «...
Минмолодежи запустило виртуальную гостиную "Дверно...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.