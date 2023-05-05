Служба в рядах вооруженных сил является конституционным долгом каждого гражданина Российской Федерации

Ежегодно, два раза в год, в нашей стране идет призывная компания. Сейчас проходит службу в рядах вооруженных сил России военнослужащий Гададов Гаджи. Он отмечает, что служба закалила его характер, воспитала важные качества мужчины. Он служит в Подмосковье в пехотных войсках. Говорит родным, что условия очень хорошие.

«Все страхи, которые были у меня и у моих близких не оправдались. Очень комфортные условия службы, есть все необходимое для физической и военной подготовки. Самое главное здесь, я встретил друзей и соратников», — рассказал Гаджи.

Мама Гаджи Гададова Тамила отмечает, что армия важный элемент в воспитании достойных граждан Отечества.

Батитай Габибулаева