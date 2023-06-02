Агул, Общество

Служба в армии превращает юношу в мужчину

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Чуть меньше полутора месяцев осталось до конца весенней призывной компании 2023 года. Желающих нести службу в рядах Российской Армии среди молодых людей Агульского района еще немало. Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, ребята считают своим долгом нести службу в армии и защищать интересы Родины, куда бы она его не посылала.

Одним из таких призывников, желающим выполнить свой долг перед страной является Амаев Осман.

«Мне с детства нравилась военная форма, выправка солдат с оружием на посту. После окончания колледжа я непременно пойду служить в армию и подумываю после срочной службы продолжить службу по контракту. Ведь служба в армии превращает юношу в мужчину. Они становятся дисциплинированными и ответственными людьми. Проходившие службу молодые ребята всегда являются примером для подрастающего поколения.

Вспоминаю, как мы с друзьями ходили вслед за демобилизованным солдатом, приехавшим в село после службы и восхищались его формой и знаками отличия на груди. В нынешнее тревожное время служба в армии вдвойне почетна и ответственна для нашей молодежи», — сказал Осман.

Батитай Габибулаева

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