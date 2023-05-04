Общество

Служба в армии – это долг каждого гражданина

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Уже больше месяца по всей стране проходит весенний призыв. По официальным данным, в рамках весенней кампании планируется призвать в ряды Вооруженных Сил России почти сто пятьдесят тысяч человек.

Если сравнить с прошлым годом, то в этом году этот показатель увеличился почти на десять тысяч человек.

Призывные мероприятия продлятся до 15 июля. Что касается призывного возраста, то тут нет никаких изменений – с восемнадцати до двадцати семи лет. Неизменен пока и срок службы – 1 год.

И в Агульском районе в соответствии с установленным план-графиком ведутся работы в рамках призывной кампании.

Эти работы необходимы для определения категории призывников для прохождения военной службы.

О своей службе в рядах Российской армии вспомнил и Рамазанов Муслим Мусаевич: «Я отслужил в Вооруженных Силах России добросовестно. И год службы дал мне огромный опыт, которым я по сегодняшний день пользуюсь с удовольствием. Армия преподает каждому мужчине уроки жизни.

Без какого-либо преувеличения считаю, что эту школу мужества должен пройти каждый. Мы должны любить свою Родину Ведь служба в армии – это в первую очередь гражданский долг каждого мужчины. И именно добросовестное исполнение этого долга и есть любовь к Родине и патриотизм».

Салихат Малагусейнова

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