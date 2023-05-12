Служба в армии — долг каждого гражданина РФ

По Основному закону страны есть четкие для граждан предписания, в которых говорится об обязательном прохождении военной службы гражданами, достигшими 18 лет и выше. В связи с чем ежегодно два раза в год по стране проходит призывная кампания.

Молодым людям, достигшим 18-летнего возраста, выдаются повестки на прохождение медицинского обследования. По заключению медицинской комиссии определяют пригодность призывника к строевой службе в рядах Вооруженных сил страны. Конечно, получив повестку, молодые ребята по-разному на это реагируют, одни бывают очень этому рады, а у других незаметно для себя проявляется чувство волнения и тревоги, в связи с чем они начинают находить причины, чтоб уклониться от службы. Но со слов демобилизованных, нет причин для уклонения от армии, а, наоборот, армия формирует из молодых ребят крепких и мужественных людей, настоящих патриотов своей Родины.

Учатся находить выход из любых трудных ситуаций, становятся мудрыми и уверенными в себе людьми. Также именно в армии находят новых друзей, со многими из которых и после сохраняются дружеские отношения на всю жизнь, называя их армейскими друзьями. Что тоже немаловажно.

Батитай Габибулаева