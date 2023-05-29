Служба в армии долг и обязанность каждого гражданина

Продолжается весенняя призывная кампания на службу в ВС России. Призывников из нашего города после медкомиссии направляют в республиканский сборный пункт для дальнейшего прохождения срочной службы в рядах Российской армии. Нет сомнений в том, что наши ребята будут служить с полной самоотдачей и достойно представлять родной город.

Накануне к призывникам обратился председатель Совета ветеранов войны и труда города Избербаша Абдулкасим Абусалимов. Он отметил, что защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации. Это закреплено в Конституции нашей страны. Указом Президента России Владимира Путина в России с 1 апреля начался весенний призыв на службу в Вооруженные Силы РФ, который продлится до 15 июля.

«Юноши призывного возраста обязаны сами являться в военкомат, не дожидаясь повестки, пройти медицинскую комиссию, которая определит состояние здоровья призывника. Если есть какие-либо отклонения в здоровье, юношу не возьмут на службу. В армии нужны здоровые, грамотные и подготовленные молодые люди. Армия – это школа жизни, возможность найти новых друзей, приобрести специальность, стать физически крепким и здоровым человеком. Мы, люди старшего поколения, надеемся на вас и верим, что вы защитите нашу Родину, как это делали ваши прадеды.

Служба в Вооруженных Силах дает ряд привилегий молодому человеку при поступлении на работу и на учебу в высшие учебные заведения.

Изберашцы всегда были патриотами, отличались мужеством, отвагой, являясь образцом выполнения своего воинского долга. Прошу вас достойно продолжать славные воинские традиции своих земляков», – сказал Абдулкасим Абусалимов.