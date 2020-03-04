Случаев заболевания коронавирусом в Дагестане не обнаружено

Дагестан принимает меры по предотвращению коронавирусной инфекции. Председатель Правительства РД Артем Здунов провел заседание противоэпидемической комиссии.

На границе с Азербайджаном усилены меры безопасности. На всех пунктах пропуска проводят бесконтактную термометрию пересекающих границу. Проверяют также и пассажиров самолетов в махачкалинском аэропорту.

Региональный Центр гигиены закупил тест-системы для диагностики коронавируса и подготовил специальную лабораторию.

На воздушном, морском и автомобильном пунктах пропуска, автовокзалах, транспортных предприятиях усилили дезинфекцию, работники получили средства индивидуальной защиты.

Роспотребнадзор называет готовность больниц к приему пациентов.

Минздрав контролирует ситуацию с ОРВИ и пневмонией. По словам министра, медицинские учреждения полностью готовы к приему пациентов: есть необходимое количество лекарств и антивирусных препаратов. Врачи проходят курсы оказания помощи коронавирусным больным. Джамалудин Гаджиибрагимов заверил, что сегодня в Дагестане не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться кожными антисептиками и влажными антибактериальными салфетками. Помещения нужно чаще проветривать, в общественном транспорте — использовать бактерицидные облучатели. От поездок за границу – воздержаться.

Артем Здунов призвал кабинет министров обеспечить работу так, чтобы обезопасить республику от опасной инфекции.