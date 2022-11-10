Сложная ситуация с аварийностью на дорогах сохраняется в Дагестане

9 ноября 2022 года под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Правительственной комиссии Республики Дагестан по обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках мероприятия участники заседания обсудили текущую ситуацию с аварийностью на дорогах республики за истекший период текущего года, а также меры по её стабилизации.

В рамках обсуждения, Председатель Правительства РД указал на недостаточность принимаемых мер. «Цифры, поступающие с дорог, по-прежнему ужасают», — сказал Абдулмуслимов, отметив, что за десять месяцев текущего года на дорогах республики произошло 1177 ДТП.

«Если ситуация с аварийностью такая сложная, значит принимаемые меры УГИБДД МВД по РД, региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления недостаточны и возникает необходимость принятия дополнительных, более действенных мер по снижению количества ДТП на дорогах», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Подробно о ситуации с аварийностью, а также о принимаемых мерах рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РД Александр Шалагин. По его словам, в республике около 40% штрафов остаются невзысканными, что свидетельствует о недостаточной реализации принципа «неотвратимости наказания», а самым эффективным методом воздействия выделил арест, изъятие транспорта.

В рамках совещания были озвучены и другие вопросы, в частности ужесточение требований к экзаменуемым в автошколах, а также обеспечение безопасности детей на дорогах, а также развитие фото и видеофиксации.

Резюмируя, Шалагин обозначил, что основой дальнейших действий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения необходимо признать принцип широкой гласности причинам, условия и, главное, виновным лицам, чья небрежность, нежелание эффективно функционировать или прямые нарушения, позволяют совершать ДТП.