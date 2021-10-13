Слово об Учителе

В социальном воспитании каждого человека важную роль играют педагоги. Особенно, когда твой учитель пытается не просто наполнить знаниями, но и воспитать учащегося нравственно, в честности и добропорядочности.

Наследие педагогов Агульского района содержит громкие имена Учителей, которые не переставали учить и всегда своим поведением и морально-нравственным отношением к жизни и обществу показывали достойный пример.

Особенно значимой персона учителя становится для самых маленьких учеников. Образ первой учительницы навсегда запечатлевается в памяти. Потому что именно в начальной школе формируются азы и основы, на которых в дальнейшем будет построен фундамент умного и интеллигентного человека.

Учитель начальных классов должен быть не просто внимательным педагогом, но должен проявлять терпение, искренность и креативность, для того чтобы увлечь малышей в царство знаний.

Более тридцати лет с этой задачей успешно справлялась Мусаева Хатум Абдулкадировна. Она стала первой учительницей для десятков, а может, и сотен ребятишек. Бывшие ученики всегда тепло отзываются о ней, с благодарностью вспоминая ее познавательные и всегда динамичные уроки.

Хатум Абдулкадировна родилась в селе Тпиг 10 января 1936 года. Самая младшая из пятерых детей Абдулкадира и Навбагар, она росла очень активным ребенком, во всем помогая родителям. Когда грянула война, на фронт забрали ее брата Абдулкадирова Мазая Абдулкадировича. Он вернулся с войны в звании офицера. Старший брат всегда оказывал посильную помощь.Также особую роль в воспитании маленькой Хатум играла старшая сестра Батитай. Семья не бедствовала. Родители работали в колхозе, держали хозяйство, скот. Все это позволяло прокормить детей в непростое время. Дети, помимо помощи родителям, успевали еще и учиться, получая высокие отметки. Проявление усердия в учебе приносило положительные результаты, которые в дальнейшем сформировали хорошую образовательную базу. После окончания школы Хатум Абдулкадировна поступила в Дагестанский педагогический институт, но по семейным обстоятельствам не смогла закончить ВУЗ и сразу стала работать учителем в Тпигской школе. Ее общий педагогический стаж составляет тридцать лет. Это не просто дата, это годы ежедневного кропотливого труда. Ее коллегами были Курбанова Халимат Магомедовна, Раджабова Фатимат Курбановна, Кубаев Ибадулла Кубаевич и многие другие учителя, чьи имена и сегодня вспоминают их ученики с благодарностью и почтением.

Это особая когорта преподавателей с высоким моральным цензом, нетерпением к несправедливости, высоким уровнем патриотизма.

В воспитании своих детей Хатум Абдулкадировна всегда проявляла строгость, указывая на обязательную дисциплину и ответственность. Она отмечает: «Воспитание ребенка должно начинаться с самого раннего возраста. То, что вы вложите в него на самом раннем этапе, будет прочным фундаментом на протяжении всего взросления. Заложенные вами ценности и приоритеты перейдут и в будущие поколение. Но помните, что для каждого ребенка самый яркий пример – это родитель. Вы ,родители, должны быть эталонами морального поведения, поэтому не воспитывайте его, сначала воспитывайте себя».

Ее муж Шабанов Курбан Курбанович учился в милицейской школе в Баку, после окончания которой, был направлен в Бабаюрт, где работал следователем, затем работал в милиции в Агульском районе. После отучился на финансовую специальность, работал экономистом. Общий стаж Курбана Курбановича около пятидесяти лет.

Курбан Курбанович и Хатум Абдулкадировна стали ярким примером для своих детей, внуков и правнуков. Они воспитали достойных людей, которых отличает уважительность, добропорядочность, гостеприимство.

Хатум Абдулкадировна признается, что ценности в каждом обществе, вне зависимости от наций, всегда одни и те же. Это те черты, которые ценились во все времена: добросердечность, искренность, справедливость. Многие винят время и реалии. А время всегда одинаковое. Общество формирует человек, и, несмотря на индивидуальность каждого, важно быть правильным человеком и действовать достойно в любой ситуации, как и учили своих учеников прекрасные учителя.

Алена Магомедова