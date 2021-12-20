Слово о маме

В доме, где живет мама, всегда тепло. Это место пропитано особой аурой, теплым солнечным мерцанием. И все от того, что в нем живет самый милый для каждого сердца человек. Матери всегда посвящали стихи, повести, рассказы. Но ни одно слово или яркий эпитет не сможет в полной мере охватить то настроение, что несет в себе слово «мама».

С этим согласны все взрослые и дети семьи Курбановых. Для них центром семьи и сердцем рода всегда был родительский дом, где жили их прекрасные родители Рамазан и Гавучай Курбановы.

Так сложилась жизнь, что дети этих родителей теперь «с одним крылом». Несколько лет назад не стало отца семейства, сегодня заботу о детях, внуках и правнуках проявляет Гавучай Курбановна, для родных и близких «ХIевучай баб». Ее так называют не случайно, для каждого, кто станет гостем семьи Курбановых, у нее есть и доброе слово, и хорошее настроение, и теплая улыбка. По словам Гавучай Курбановны, так ее учили родители.

Она родилась и выросла в семье Зубаиловых. Отец Курбан и мама Гури работали в колхозе, честным и усердным трудом зарабатывая себе на жизнь и на пропитание своим детям. В семье подрастало шесть ребятишек. Она родилась в 1948 году и была самой старшей из детей. Ее отец был участником Трудового фронта.

В сложные послевоенные годы, вся страна была в кризисной ситуации и сложном социально-экономическом состоянии. Но постепенно жизнь налаживалась, и все входило в свое привычное русло.

Так и в семье Зубаиловых дети подрастали. Их детство было радостным и беззаботным. Они помогали родителям как могли. Присматривали за домашними животными, помогали по дому и старались радовать родителей и в учебе.

Гавучай Курбановна пошла в школу в своем родном селе Тпиг. В классах было много детей, и это мотивировало на хорошую учебу. Кроме того, высокую планку задавали учителя. Гавучай Курбановна вспоминает, что учиться прилежно заставляло прежде всего чувство ответственности перед учителями. «Мы боялись подвести наших учителей, — признается Гавучай Курбановна, — кроме того, учителя были для нас примером в поведении. Они всегда знали ответы на все вопросы, всегда были знакомы с теми книгами, которые мы читали или собирались прочитать. Это было очень важно для нас». В то время в школе преподавали и русские учителя, приехавшие в Агул по направлению, это формировало особый пласт педагогической когорты района, где ценились знания и профессиональные навыки. «Уважайте своих учителей. Так нам всегда говорили родители. Мы старались слушать старших во всем. Это же я и пытаюсь привить своим детям, а теперь внукам и правнукам», — говорит Гавучай Курбановна.

А это труд действительно нелегкий. Ведь Гавучай Курбановна родила и вырастила шестерых детей, и теперь у неё 15 внуков и маленькая правнучка.

«Все это – мое богатство. Главная ценность нашей жизни» — говорит она.

Гавучай Курбановна долгое время работала в детском садике села Тпиг. Она более тридцати лет нянчила ребятишек. Быть нянечкой — это ответственно. Здесь необходимо уметь находить подход к детям, что никогда не вызывало трудностей у специалиста. Дети ее очень любили, всегда тянулись к ней. Не зря говорят, что ребенок чувствует доброго человека.

С особой теплотой Гавучай Курбановна вспоминает коллектив детского садика села Тпиг, отмечая: «Коллектив был очень дружный. Мы любили свою работу и, хоть работать с маленькими детьми непросто, мы вкладывали в это дело всю душу. В советское время и отношение к образовательным учреждениям было совершенно другим. Но дети и тогда, и сейчас- это самое прекрасное, что может быть среди нас, и, мне кажется, к их воспитанию нужно относиться очень ответственно». Кроме работы в детском садике, Гавучай Курбановна работала и в редакции газеты «Вести Агула». В декабре 2021 года исполнилось ровно 70 лет с момента выпуска первого номера издания. Гавучай Курбановна признается: «Времена меняются, и спустя десятилетия это уже совсем другое издание, более широкое и информативное. Но и мы старались писать о выдающихся жителях Агульского района, о тех, кто работал на благо своей малой родины. Это же делают и корреспонденты газеты сегодня. Хочу пожелать им только хороших новостей и добрых поводов для материалов».

Алена Магомедова