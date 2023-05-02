СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Есть такая загадка: «Что человек не замечает, пока оно есть и сразу же замечает, когда оно пропадает?». Ответ — ЗДОРОВЬЕ.

Что мешает нам быть здоровыми и счастливыми? Этот вопрос рано или поздно задает себе каждый человек. Здоровье — это главная ценность в жизни человека, его не купишь ни за какие деньги. Определений термина «здоровье» множество. На бытовом уровне — это отсутствие болезней и возможность всех органов качественно выполнять свои функции. Ну и, конечно, душевный покой, хорошее настроение, отличное самочувствие.

У многих людей термин здоровый образ жизни ассоциируется с ограничениями, голоданием, непомерными физическими нагрузками, отказом от праздников и встреч с друзьями (там может быть алкоголь), отказом от посещения кинотеатров и концертных залов (там может быть инфекция) и прочее.

На самом деле здоровый образ жизни может быть очень даже приятным. Если руководствоваться определенными правилами, принципами, устоями, прислушиваться к советам профессионалов, выработать для себя правила и нормы поведения, избавиться от некоторых пороков — жизнь станет интереснее, а сам человек и его окружение счастливее.

Некоторые рассуждают так: «Вокруг множество хамов, пьяниц, преступников и тунеядцев. Большинство людей имеют те, или иные пороки. На их фоне я ещё более-менее хорошо выгляжу». И не замечают, как сужают своё мировоззрение до абсолютно примитивного уровня. Конечно, у любого человека есть какие-нибудь пороки. Идеальных людей просто не существует. Однако знать свои слабые стороны и бороться со своими пороками должен каждый, уважающий себя и любящий жизнь человек.

Если о вреде алкоголя или табака знают все, вопросы избыточного веса и методы борьбы с ожирением постоянно обсуждаются в обществе, то целый ряд вредных привычек или пороков часто кажутся незначительными проблемами и не получают должного внимания у населения. Поговорим о некоторых пороках, от которых следует избавиться, чтобы улучить качество жизни.

Целый ряд распространенных в настоящее время заболеваний можно было избежать, если соблюдать режим труда и отдыха, нормализовать сон и научиться правильно реагировать на стрессовые ситуации.

Сон занимает важное место в жизни каждого человека, во сне он проводит почти треть своей жизни. Затруднения при засыпании, поверхностный сон, раннее пробуждение — нередкое явление в наши дни. Ошибки при формировании засыпания нередко формируются с детства. Долгие сказки ребенку перед сном нередко формируют неправильный рефлекс засыпания, который остается с человеком на всю жизнь. Ещё больший вред здоровью наносит пребывание молодых людей в ночных клубах, барах. После ночного веселья, беспечного времяпровождения молодые люди в течение всего следующего дня отсыпаются. При этом в организме нарушаются все физиологические нормы, что в конечном итоге скажется на состоянии здоровья в зрелом возрасте. Взрослому человеку, чтобы быть здоровым, нужно спать минимум 7–8 часов в сутки.

Малоподвижный образ жизни часто кажется незначительной проблемой. В наше время, когда современные изобретения существенно упрощают жизнь человека, освобождая его от физических нагрузок, люди все больше времени проводят за компьютером, у телевизора, лежа на диване. Такое явление называется малоподвижным образом жизни или гиподинамией. Изменить стиль жизни, ходить на работу пешком, подниматься на этажи по лестнице, делать зарядку по утрам человеку мешает лень. И как результат, все реже встречаем на улице бегающих людей, занимающихся на тренажерах. И все чаще видим тучные фигуры, вялое движение, сутулые силуэты.

Все мы знаем, что лучший отдых — это смена деятельности. Если вы восемь часов просидели за компьютером, то дома не стоит сидеть у экрана монитора или телевизора. Лучше сходить на прогулку, провести тренировку или заняться какой-нибудь работой по дому.

Тяжёлые тренировки совсем не обязательны. Для здоровья достаточно гулять в течение получаса. Постепенно можно начать отказываться от лифтов, проходить две-три остановки до работы пешком.

Современная жизнь состоит из череды событий, многие из которых являются причиной стрессов. Это общение с неприятными людьми, проблемы в семейной жизни, напряженная работа, неудачи в творчестве. Нередко, основой для расстройства здоровья является неспособность или неумение совладать со стрессом. Можно сказать, что стрессы составляют неотъемлемую часть человеческой жизни.

Если, по какой-то причине, у человека нет проблем, он сам создает их себе, а потом героически преодолевает эти проблемы. Например: мы не торопимся выполнить какие-то дела, а потом работаем в авральном режиме. Современный человек живет в постоянной тревоге: за свою жизнь, за свою семью, за свое будущее. Но до сих пор не ясно почему одни люди реагируют на стресс болезненными расстройствами, а другие остаются к нему устойчивыми.

Для решения проблем сна, гиподинамии и стрессовых реакций имеется целый ряд тренажеров и приспособлений. Для улучшения сна применяются различные устройства, гаджеты с легкой музыкой и звуками природы, маски, очки, наушники. Проводить треть своей жизни лучше на удобной кровати с ортопедическим матрасом, удобной подушкой и одеялом.

Для профилактики гиподинамии имеется огромное количество различных тренажеров, спортивных снарядов, спортивного инвентаря, спортивного оборудования. Кроме того, имеется ряд гаджетов, помогающих поддерживать хорошую физическую форму и стимулирующих физическую активность человека. Это различные смарт-часы, фитнес-трекеры, которые отслеживают показатели физической активности, показатели состояния организма и пр.

Для снятия стресса также разработаны электронные устройства по типу браслетов с различными сеансам медитации, которые помогут вам сосредоточиться или успокоиться. Кроме того, имеются различные массажеры, подушки с программированием на расслабление, очки, наушники, приборы ароматерапии и многое другое.

Заведующая по лечебной работе ГБУ РД «РДТС» Наталья Балаева