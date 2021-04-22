Скверу воинов-интернационалистов в Махачкале будет присвоено имя генерал-майора Муртузалиева

21 апреля состоялось заседание Собрания депутатов города Махачкалы, на котором было принято решение присвоить скверу воинов-интернационалистов по улице Имама Шамиля Махачкалы имя Омара Муртузалиева. Дважды кавалер ордена Красной Звезды, генерал-майор Муртузалиев проходил службу в шести военных кампаниях за рубежом, более двадцати лет возглавлял в Дагестане отряд краеведов-следопытов. Омар Муртузалиевич Муртузалиев считал своим долгом воспитывать патриотизм в подрастающем поколении. Память о нём живёт в сердцах дагестанцев.

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