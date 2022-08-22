Скоро во всех кинотеатрах России!

«08» сентября 2022 года в кинотеатрах по всей России выходит в прокат художественный фильм «Начать сначала» (режиссер: Ирина Гобозашвили; страна производства: Россия; год выпуска: 2022 год; Возрастной рейтинг – «12+»; далее – Фильм).

Это первый и пока единственный полнометражный фильм об игре в командный вид спорта – Регби. Фильм ставит перед собой цель популяризировать регби как вид спорта в России, а также поспособствовать развитию у зрителя фильма командного духа, дисциплины, культуры спорта и здорового образа жизни. Фильм принимал участие в XVII Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» и был удостоен двух наград в рамках основного конкурса фестиваля: «Приз зрительских симпатий» и «Спецприз за правильность воспитания и командных дух».

Фильм «Начать сначала» был удостоен включения в программу «Пушкинская карта», которая предоставляет школьникам и студентам право бесплатно осуществить просмотр этого Фильма.