Скоро стартует федеральный Просветительский марафон «Знание»!

Он будет проходить с 31 августа по 2 сентября. Ожидаются выступления более 200 выдающихся лекторов — государственных деятелей, лидеров бизнеса, учёных и популяризаторов науки.

Трансляции из каждой студии в пяти городах будут посвящены одной из тем:

— трек «Знание. Сила» в основной группе Российского общества «Знание»;

— трек «Знание. Сделано в России» в группе Северо-Западного федерального округа;

— трек «Волонтёрство и экология» в группе Дальневосточного федерального округа;

— трек «Знание. Наследие России» в группе Приволжского федерального округа;

— трек «Мы вместе» в группе Просветительского марафона «Знание» | ЛНР.

Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих, слушатели будут определены по результатам творческого конкурса.