Ситуацию с заболеваемостью корью обсудили в Правительстве Дагестана

Вчера, 28 апреля, на совещании под руководством вице-премьера РД Абдурахмана Махмудова обсудили эпидемиологическую ситуацию по кори в республике.

Совещание проводилось в рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

В нем приняли участие представители Минздрава и Минобрнауки региона, Роспотребнадзора по РД, МВД по РД, а также главы муниципальных районов и городских округов.

Предваряя обсуждение повестки, вице-премьер отметил, что в регионе наблюдается превышение эпидемического порога заболеваемостью корью, что вызывает обеспокоенность не только региональных властей, но и федеральных.

В ходе совещания были определены территории с наибольшей заболеваемостью, а также рассмотрены причины, из-за которых родители отказываются от вакцинации.

«Необходимо довести до населения важность иммунопрофилактики, эпидконтроля в детских учреждениях образования и социальной сферы. Вместе с тем, нужно организовать выезды в населенные пункты для выявления очагов и оценки своевременности проведения противоэпидемических мероприятий», — подчеркнул Махмудов.

По итогам совещания ответственным министерствам и ведомствам поручено организовать санитарно-просветительской работы с населением, а главам муниципальных образований рекомендовано провести дополнительные мероприятия по предотвращению распространению кори.