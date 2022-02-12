Ситуацию с возгоранием школы в Цунтинском районе обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов в субботу, 12 февраля, провел совещание, посвященное ситуации с пожаром в школе в селе Хибиятли Цунтинского района.

Как отметил Абдулпатах Амирханов, правительственной комиссии предстоит проанализировать ситуацию, определить пути нормализации полноценного образовательного процесса для школьников.

Выездное мероприятие под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Мурада Казиева запланировано на 15 февраля.

«Главой Дагестана Сергеем Алимовичем Меликовым поставлена задача в максимально сжатые сроки определить пути решения вопроса. Предстоит определить масштабы и причины пожара, а также рассмотреть вопрос дальнейшего использования здания», — сказал он.

Будет рассмотрена возможность возведения новой школы, в частности, предложено рассмотреть вариант строительства школы модульного типа.

Абдулпатах Амирханов поручил в случае принятия решения о строительстве новой школы с учетом анализа демографической ситуации определить проектную мощность объекта, определить объемы финансирования.

Добавим, что в настоящее время в селе Хибиятли работают сотрудники МЧС РФ по РД, на место направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории для определения возможных причин пожара.

Проработан вопрос временного размещения обучающихся в здании администрации сельского поселения и школы-интерната.

В обсуждении приняли участие врио заместителя Председателя Правительства РД Мурад Казиев, главы региональных Минстроя, МЧС, Минэкономразвития, представители Минобрнауки республики.