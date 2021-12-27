Ситуацию с просрочкой социальных выплат глава Агульского района взял под личный контроль

Сегодня, 27 декабря, состоялось последнее в уходящем году еженедельное совещание под руководством главы Агульского района Закира Каидова с участием руководителей организаций и учреждений, функционирующих на территории муниципалитета.

После доклада об оперативной обстановке в районе представителя ОМВД по Агульскому району Хазбулы Маллаева Закир Каидов напомнил о необходимости пресечения ночной охоты на территории муниципалитета, которая может усилиться во время новогодних каникул. И с иронией отметил, что так они поступают по причине отсутствия развлечений, отметив, что охоту обычно ведут в дневное время.

Заместитель руководителя ПЧ №35 Ибрагим Ибрагимов в своей речи отметил возгорание мусорного контейнера села Тпиг вследствие взрыва хлопушки и последующую ликвидацию пожара. Он сообщил о предстоящем проведении профилактических мероприятий в магазинах совместно с участковыми для предупреждения печальных последствий. Дело в том, что имеются определенные виды хлопушек, которые без соответствующих лицензий запрещено продавать.

Далее Закир Каидов сообщил о предстоящей сессии Собрания депутатов МО «Агульский район» и напомнил о том, что там будут обсуждены вопросы социального характера, в том числе своевременная выплата пенсий и детских пособий, и отметил, что муниципалитет выполнил все обязательства социального характера, в числе которых и выделение жилья в текущем году 4 сиротам.

О текущей эпидемиологической ситуации сообщил заместитель главврача Агульской ЦРБ Муса Омаров: «На сегодняшний день на дому находятся под наблюдением 28 человек. Из них контактных по коронавирусу 25 человек, внебольничной пневмонией 3 человека. На сегодняшний день в ковид-госпитале с внебольничной пневмонией находятся 2 человека, на дому с бессимптомным течением находятся 5 человек», — сообщил Омаров.

Был поднят вопрос безопасности энергообеспечения в муниципалитете, чтобы безучетное потребление электроэнергии было пресечено. Об этом и других вопросах рассказал руководитель электросетевого участка Изамудин Шабанов: «На прошлой неделе мы получили 3 трансформатора, закупленные за счет средств муниципалитета. Два из них уже установили в райцентре. Один из снятых трансформаторов мы установили в селе Дулдуг, тем самым повысив там мощность, и еще один установили в селе Гоа, вместо сгоревшего, самый мощный установят возле пожарной части».

Комментируя выступление Изамудина Шабанова, руководитель муниципалитета сообщил о поступившем ему сообщении в соцсетях после публикации в Инстаграм о закупке трансформаторов, в котором говорилось, что обещанный трансформатор ричинцы не получили. «Почему все тпигцам?» — говорилось в обращении. На что руководитель сетевого участка заявил, что потребление электроэнергии в Тпиге больше, чем во всех остальных сёлах района вместе взятых, и как следствие наибольшее количество перегруженных трансформаторов именно в районном центре. «Для нас Тпиг, Рича, Дулдуг никакой разницы нет. Все находится на нашем балансе, мы обязаны все это обслуживать. Ближе к Новому году ожидаем нагрузку на электросети», — отметил Шабанов.

Руководитель Агульского ДЭП №1 Омар Магомедов в свою очередь призвал автолюбителей быть осторожными и, надеявшись на зимнюю резину, не нарушать скоростной режим во избежание несчастных случаев.

Наболевший вопрос, связанный с несвоевременной выдачей пенсий, озвучил руководитель МФЦ Гусейни Исмаилов. Как рассказал Исмаилов, многие жители Агульского района, которые получают определенные услуги в МФЦ, в том числе и юридическую консультацию, жалуются на просрочку социальных выплат. «Взрослые люди обращаются с вопросами по поводу выплат пенсий. Пенсионерам обещают выплаты в декабре по январь включительно, тогда как в селах есть граждане, не получившие пенсионные выплаты даже за октябрь, ноябрь», — сообщил Исмаилов.

По этому поводу высказался представитель ОПФР в Агульском районе, который сообщил, что это напрямую с ними не связано и выплаты проводит определенная организация.

Глава муниципалитета попросил сообщить ему данные этой организации, чтобы разобраться в ситуации и решить проблему. Как было упомянуто ранее на совещании, данный вопрос будет обсуждаться на заседании Собрания депутатов. Глава района призвал представителя ОПФР в социальных сетях информировать граждан по подобным вопросам.

«Если у людей единственный источник дохода — пенсия. И, если эти выплаты с октября, ноября задерживают, как они будут жить? Это неправильно. Необязательно это доводить до соответствующих структур», — заключил руководитель муниципалитета.

Камиль Мирзоев