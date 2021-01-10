Общество

Ситуация в Тарки вызвала пристальное внимание Минмолодежи Дагестана, мэрии Махачкалы и иных ведомств

Оставить комментарий

С джамаатом поселка Тарки встретился руководитель Минмолодежи Дагестана Камил Саидов совместно с вице-премьером Дагестана Муслимом Телякавовым, мэром Махачкалы Салманом Дадаевым, главой посёлка Али Усмановым, а также общественниками республики.

Встреча была направлена на поиск путей решения сложившейся конфликтной ситуации, в ходе которой двое молодых жителей посёлка Тарки убиты, а также есть пострадавшие.

Руководитель Минмолодежи Камил Саидов постарался выяснить уровень вовлеченности молодёжи Тарки в общественную жизнь посёлка, сообщил о проводимой деятельности по профилактике наркомании. В свою очередь Муслим Телякавов подчеркнул, что сплоченность важна, однако решение столь острого конфликта не должно быть самостоятельным, а следует довериться правоохранительным органам.

По итогу встречи Минмолодежи сообщило о готовности активного участия в общественной жизни посёлка, через его молодёжный актив.

Также читают:

Продолжается прием заявок на соискание премии "Клю...
Семьи из села Кураг Агульского района получили от ...
Началась пора выпаса дойного скота
Владимир Васильев потребовал незамедлительно решит...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *