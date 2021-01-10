Ситуация в Тарки вызвала пристальное внимание Минмолодежи Дагестана, мэрии Махачкалы и иных ведомств

С джамаатом поселка Тарки встретился руководитель Минмолодежи Дагестана Камил Саидов совместно с вице-премьером Дагестана Муслимом Телякавовым, мэром Махачкалы Салманом Дадаевым, главой посёлка Али Усмановым, а также общественниками республики.

Встреча была направлена на поиск путей решения сложившейся конфликтной ситуации, в ходе которой двое молодых жителей посёлка Тарки убиты, а также есть пострадавшие.

Руководитель Минмолодежи Камил Саидов постарался выяснить уровень вовлеченности молодёжи Тарки в общественную жизнь посёлка, сообщил о проводимой деятельности по профилактике наркомании. В свою очередь Муслим Телякавов подчеркнул, что сплоченность важна, однако решение столь острого конфликта не должно быть самостоятельным, а следует довериться правоохранительным органам.

По итогу встречи Минмолодежи сообщило о готовности активного участия в общественной жизни посёлка, через его молодёжный актив.