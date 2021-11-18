Ситуация сложная, но стабильная

На обращение Михаила Мишустина: «Что делаете, чтобы остановить распространение инфекции, какие меры предпринимаете для наращивания темпов вакцинации, в первую очередь, для граждан старшего возраста?», Глава Дагестана Сергей Меликов отметил: «В республике ситуация с COVID-19 остается сложной, но стабилизируется».

Комментируя выступление Сергея Меликова 15 ноября на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под руководством Михаила Мишустина в Москве, главный редактор республиканской газеты «Нийсо» на чеченском языке Умар Якиев считает, что коронавирус — очень коварная болезнь, не щадит никого, и вакцинация единственный способ защиты от страшной напасти. Государство делает огромные усилия для защиты населения всей страны, введение QR-кодов для посещения определенных мест, в основном, мест массового скопления людей, также является одной из вынужденных мер защиты народа. Ношение маски, соблюдение элементарных правил гигиены — забота о себе и близких.

По сравнению с многими другими регионами страны в Дагестане нет негативной динамики роста заболевания и распространения инфекции. Тем не менее власти Дагестана не расслабляются, работа по наращиванию темпов вакцинации против COVID-19 идет по нарастающей. С введением QR-кодов количество вакцинированных увеличивается в разы.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл. редактора Республиканской газеты «Вести Агула»