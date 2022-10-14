Ситуация с мобилизацией Идриса Чупанова стала известна ещё в день мобилизации

Глава Каякентского района на протяжении недели вёл переговоры со всеми профильными инстанциями.

И сейчас несмотря на позднее время спешим порадовать вас важной новостью.

Руководство муниципалитета дождалось разрешения всех бюрократических процедур и сообщает, что Идрис Чупанов официально уволен приказом командира части.

Это стало возможным в том числе благодаря недавно принятым изменениям и поправкам об отсрочке мобилизации граждан, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. В вопросе Идриса Чупанова это стало ключевым аргументом.