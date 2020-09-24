Ситуация с COVID-19 и пневмонией в Дагестане стабилизируется

23 сентября Владимир Васильев провел заседание в режиме ВКС, основной темой которого стала санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике.

Глава региона подчеркнул, что необходимости введения дополнительных ограничительных мер в республике нет, так как удалось стабилизировать ситуацию и снизить рост инфицирования в 1,3 раза.

Этому способствует и активное тестирование граждан на COVID-19. Ежедневное количество тестируемых в республике превышает пять тысяч человек.

Важным аспектом в сохранении положительной динамики станет своевременная иммунизация населения, а также строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических предписаний.