Ситуация с ДТП – под особым контролем

С просьбой обратить внимание на эту тему к главе региона обратился таксист из Махачкалы.

Глава региона ответил, что власти провели экспертную оценку сложившейся проблемы и постепенно будут ее решать:

«В ближайшие годы приступим к созданию трех объездных колец. В объезд Дербента, Махачкалы и Хасавюрта. Они будут оснащены отбойниками, камерами и всем необходимым. По махачкалинскому трафику тоже нужно принимать решения. Они капиталоемкие, требуют вложения средств, и они будут вложены», – заявил глава республики.

Напомним, прямую трансляцию можно смотреть на официальном тг-канале Сергея Меликова.