«Ситуацией относительного благополучия» назвала Татьяна Беляева ситуацию с COVID-19 в Дагестане

Татьяна Беляева приняла участие в селекторном совещании, которое возглавил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В рамках совещания врио министра здравоохранения РД обозначила ситуацию с COVID-19 в республике как «ситуацию относительного благополучия». На 23 марта 882 пациента получают стационарное лечение, 449 — амбулаторное. Касательно вакцинации, в республику доставлена и уже распределена партия вакцины в три тысячи сто единиц. В особом приоритете — вакцинация жителей старшего возраста, которая проводится с выездом к гражданам на дом.

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