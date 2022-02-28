Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия

Мэр Каспийска Борис Гонцов на своей странице в Инстаграм обратился к горожанам в связи со специальной военной операцией в Донбассе. Читать далее Борис Гонцов: «События, происходящие в ЛНР и ДНР очень непростые, тяжелые, но они необходимы» →