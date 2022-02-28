Сегодня Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия — зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими продуктами питания. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления. Читать далее Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия
Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Минприроды РД нового руководителя
Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Минприроды нового министра. Читать далее Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Минприроды РД нового руководителя
Сергей Меликов: «Выборы были проведены принципиально честно и их результаты мы с вами сегодня ощущаем»
28 февраля прошел IV этап XXXIII Конференции Дагестанского регионального отделения партии Всероссийской политической партии «Единая Россия». На конференции Сергея Меликова переизбрали на должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Читать далее Сергей Меликов: «Выборы были проведены принципиально честно и их результаты мы с вами сегодня ощущаем»
В Махачкале завершился VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Махачкале завершился VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Конкурсанты в течение пяти дней соревновались в различных компетенциях, среди которых были направления туризма и администрирования отеля. Читать далее В Махачкале завершился VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Борис Гонцов: «События, происходящие в ЛНР и ДНР очень непростые, тяжелые, но они необходимы»
Мэр Каспийска Борис Гонцов на своей странице в Инстаграм обратился к горожанам в связи со специальной военной операцией в Донбассе. Читать далее Борис Гонцов: «События, происходящие в ЛНР и ДНР очень непростые, тяжелые, но они необходимы»