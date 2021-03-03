Система мелиорации в Дагестане нуждается в дополнительном финансировании

Врио вице-премьера РД Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с докладом на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое состоялось 2 марта в рамках Дней Дагестана в верхней палате Федерального Собрания РФ.

В числе других тем врио заместителя Председателя Правительства РД коснулся вопроса финансирования мелиоративных мероприятий.

Сельское хозяйство Дагестана развивается в сложных природно-климатических условиях, что стало причиной развития в республике орошаемого земледелия.

Мелиоративная сеть в Дагестане обеспечивает водой почти четыреста тысяч га. Для ее оптимального функционирования в 2019-2020 годах из республиканского бюджета было выделено почти восемьсот миллионов рублей. Данные финансовые средства позволили провести масштабные мероприятия по улучшению системы мелиорации и приведения ее в нормативное состояние.

В 2021 году из федерального бюджета на мелиоративные мероприятия было выделено двести шесть миллионов рублей для проведения работ на территории свыше девяти тысяч га. Это ставит под угрозу срыва выполнение намеченных программ. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, для финансирования мелиоративных мероприятий необходимы дополнительные финансовые средства в размере не менее трёхсот пятидесяти миллионов рублей.