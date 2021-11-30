Система «Инцидент Менеджмент» помогает решать проблемы в субъектах

Около 2 млн отработанных инцидентов по всей России, и это еще не предел. Как работает система «Инцидент Менеджмент» в ЦУР рассказал в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» гендиректор «Диалога» Алексей Гореславский.

Отмечается, что в нынешнем году этот показатель планируют достигнуть 2,5-2,7 млн. Полное интервью можно посмотреть по ссылке https://topspb.tv/programs/releases/107778/

«Высшие должностные лица регионов, мэры стали понимать, что инструмент им полезен. Это не враг и не способ контроля, это реально полезная штука, которая позволяет быстро выставлять приоритеты», — рассказал Алексей Гореславский.

Система «Инцидент Менеджмент» ежедневно фиксирует обращения жителей всех регионов страны, которые они пишут в социальных сетях.