«Сириус» приглашает всех желающих пройти школьный этап Всероссийской олимпиады онлайн

Образовательный центр «Сириус» поддержал московскую инициативу по проведению в онлайн-формате пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады.

Попробовать свои силы в решении нестандартных задач теперь смогут школьники 4-10 классов из любого субъекта Российской Федерации.

Центр «Сириус» и Департамент образования и науки Москвы при поддержке тематической площадки «Образование» Общероссийского Народного фронта договорились о расширении планируемого в столице пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников на все регионы России.

Олимпиада пройдет с 20 апреля по 27 мая на платформе Центра «Сириус» в формате онлайн-туров по дисциплинам, приоритетным для научно-технологического развития

страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. Участвовать в туре сможет любой ученик 4-10 класса, а по математике – даже младше, с 3 класса.

Сложность задач будет соответствовать уровню школьного этапа Всероссийской олимпиады. Их авторами стали ведущие эксперты Образовательного центра «Сириус» и московского

Центра педагогического мастерства.

Для участия школьнику нужно подать заявку на сайте Центра «Сириус» по одному или нескольким предметам на выбор, а в дни проведения туров – найти от 1 до 4 часов (в зависимости от класса и предмета), перейти по ссылке, которая откроется в его личном кабинете, и приступить к решению задач.

Этап пройдет в те же сроки, что и аналогичное мероприятие в Москве, столичные школьники участвуют централизованно через свои образовательные организации. Для всех остальных российских школьников такой образовательной организацией станет «Сириус».

Олимпиада позволит школьникам потренироваться в решении интересных задач, расширить кругозор, определить для себя самый интересный предмет и начать по нему усиленные занятия. Для подготовки школьников приглашают посмотреть задания и решения школьного этапа ВсОШ на сайте этапов олимпиады в Москве и поучиться онлайн в системе «Сириус.Курсы».

«Мы хотим показать школьникам мир за пределами школьной программы, чтобы каждый ребенок смог найти новые для себя задачи, попытаться самостоятельно их решить, пройти

обучение у ведущих педагогов России. Сейчас, когда практически все дети сидят дома, у них, неожиданно, появилось больше возможностей попробовать себя в разных направлениях.

Надеюсь, многие ребята обнаружат в себе способности двигаться дальше, начнут заниматься углубленно, раскроют свои таланты и найдут себе применение в науке и высоких

технологиях. Мы используем передовой опыт Москвы, где первому этапу Всероссийской олимпиады уделяется повышенное внимание, он является ключевым этапом выявления талантов и основой для дальнейших программ их развития.

Наша задача – дать такие же возможности каждому школьнику страны», — подчеркнула Елена Шмелева, руководитель Образовательного центра «Сириус».

Свой результат ребята узнают в течение двух недель после окончания тура. Тогда же пройдут видеоразборы, на которых авторы заданий олимпиады объяснят решения и разберут типичные ошибки участников.

По результатам олимпиады школьники получат рекомендации Центра «Сириус» по своему дальнейшему обучению и развитию, будут приглашены к участию в следующих

дистанционных программах и конкурсных отборах на очные программы.

Одновременно Центр «Сириус» направит успешные результаты участников в регионы и предложит всем 57 губернаторам, с которыми у Центра подписано соглашение о сотрудничестве, организовать в сентябре школьный этап Всероссийской олимпиады в каждой школе в таком же формате с учетом полученного опыта, а центрам выявления и поддержки одаренных детей, создаваемым в субъектах Российской Федерации по модели «Сириуса», — использовать результаты мероприятия для приглашения на программы и мероприятия в своих регионах.

«Чтобы у каждого российского школьника была возможность дальше развиваться в понравившейся области в рамках основного или дополнительного образования, — добавила

Елена Шмелева, — эксперты ОНФ и педагоги из Ассоциации школ-партнеров «Сириуса» разрабатывают современные стандарты углубленного обучения по всем предметам

математического и естественно-научного цикла».

Расписание пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников:

Даты туров Предмет Классы (на момент участия)

20-22 апреля Биология 4-6

21-23 апреля Биология 7-8

22-24 апреля Биология 9-10

26-28 апреля Астрономия 4-10

27-29 апреля Химия 7-10

12-14 мая Математика 3-6

13-15 мая Математика 7-8

14-16 мая Математика 9-10

19-21 мая Физика 6-8

20-22 мая Физика 9-10

25-29 мая Информатика 4-10

Образовательный центр «Сириус» открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году в Сочи, на объектах зимней Олимпиады-2014 по решению Президента Российской̆ Федерации В.В. Путина, возглавившего его Попечительский Совет.

Цель работы Центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших

выдающиеся способности в области естественнонаучных и точных дисциплин, технического творчества, искусств и спорта. Ежемесячно на интенсивные профильные программы в Образовательный центр «Сириус» приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

Обучение проводят ведущие преподаватели физико-математических, химикобиологических, спортивных школ, деятели российского искусства в сфере академической

музыки, классического балета и изобразительного искусства. За четыре года выпускниками Центра «Сириус» стали более 42 тысяч школьников из всех субъектов страны.

В Центре «Сириус» сложилась и доказала свою эффективность образовательная модель, основанная на лучшем российском педагогическом и профессиональном опыте, ставшая одной из лучших образовательных практик в мире.

Сегодня она активно развивается в регионах. По поручению Президента России Фонд ведет научно-методическое и экспертное сопровождение региональных центров, создаваемых по модели «Сириуса». Заключено 57 соглашений с главами субъектов, в 16 из них уже проводятся профильные образовательные программы.

С 2018 года Центр развивает платформу онлайн-образования как элемент открытого отбора на свои очные программы и сопровождения своих выпускников. Дети во время такого отбора не только соревнуются за право попасть в «Сириус», но сразу начинают дистанционно учиться – получают новые знания и навыки. Более 80 тысяч школьников, выпускников Центра и школьных педагогов уже прошли обучение на онлайн-курсах «Сириуса».

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учеников 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры финала ВсОШ могут претендовать на льготы при

поступлении в вузы.

В Москве организатором Всероссийской олимпиады школьников является столичный Департамент образования и науки. Координирует проведение первых трех этапов Центр

педагогического мастерства. Школьный этап ВсОШ в Москве проходит централизованно во всех школах города. Ежегодно в нем принимает участие более 400 тысяч московских

школьников. В прошлом году использование современных технологий позволило организовать школьный и муниципальный этапы в Москве по ряду предметов в дистанционной форме.

Тематическая площадка «Образование» Общероссийского Народного фронта создана в июне 2018 г. для общественного контроля за решением задач по обеспечению глобальной

конкурентоспособности российской системы образования, поставленных в указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года», достижением результатов Национального проекта «Образование».

Эксперты и модераторы тематической площадки – известные ученые, педагоги, руководители образовательных организаций, представители органов законодательной власти и местного самоуправления, общественники, чья профессиональная деятельность связана со сферой образования.

В рамках тематической площадки реализуются

социально значимые проекты поддержки и развития новых форм образовательной деятельности, расширения возможностей каждого ребенка, позволяющих выявить

индивидуальные способности и таланты и поддержать их дальнейшее развитие, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Площадка является центром обсуждения и выработки решений по совершенствованию современных практик осуществления образовательной деятельности, соответствующих целям и задачам модернизации системы российского образования и научно-технологического развития России.