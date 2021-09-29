Сиражудин Галимов выступил перед участниками «Каспий-2021» по вопросам патриотического воспитания

На Международном форуме «Каспий-2021» 29 сентября прошла панельная дискуссия «Актуальные вопросы патриотического воспитания».

Спикером выступили замминистра по делам молодёжи РД Сиражудин Галимов и руководитель движения сохранения исторической памяти Координационного совета организации российских соотечественников в Сербии Ольга Литвина.

Сираждун Галимов отметил, что патриотическое воспитание — приоритетное в работе форума «Каспий». Он отметил, что в текущем году патриотических площадок здесь ещё больше в честь 80-летия со дня ВОВ.

Ольга Литвинова в свою очередь рассказала о том, как они работают в данной области и сотрудничают с местными поисковыми движениями. В частности, она привезла кавказские орехи, которые нашли на месте массового захоронения солдат во время ВОВ и рассказала их историю.