Сиражуддин Галимов: «Закон о порядке проведения поисковой работы позволит регулировать деятельность в Дагестане»

Статс-секретарь-заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан Сиражуддин Галимов прокомментировал закон о порядке проведения поисковой работы в республике. «По инициативе поискового отряда “Кавказ”, входящего в состав регионального отделения поискового движения в России, Минмолодежи региона, был принят данный закон. Он разрабатывался в течение двух лет и был принят во втором чтении на сессии Народного Собрания в уходящем году. Законопроект упорядочит деятельность поисковой организации, определит полномочный орган по организации поисковой деятельности, что позволяет эффективно организовывать деятельность и создавать отряды в каждом муниципалитете», – отметил он. «Закон позволит регулировать деятельность в Дагестане, организовывать поисковую деятельность, готовить поисковиков к экспедициям, привлекать студентов. Закон также позволит системно подойти к работе, к охвату молодежи в этом направлении», – сказал Сиражуддин Галимов.

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